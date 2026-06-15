15 июня, 21:30Происшествия
"Московский патруль": в аэропорту Жуковский у пассажирки изъяли сумку за 3 млн рублей
Сотрудники таможни в аэропорту Жуковский задержали пассажирку, которая пыталась провезти из Турции незадекларированную сумку Hermes Birkin Black Togo Palladium Hardware стоимостью 3 миллиона рублей.
Девушка пояснила, что сумку ей подарил знакомый, о необходимости заполнения декларации она не знала. Возбуждено дело об административном правонарушении.
Подробнее – в программе "Московский патруль".