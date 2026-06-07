Рейд по двухколесной технике стартует в столичном регионе

В столичном регионе стартует рейд по контролю за двухколесной техникой. Особое внимание инспекторы уделят водителям питбайков. В последние годы проблема обострилась, так как подобная техника все чаще выезжает на дороги общего пользования, хотя это запрещено.

Ситуация усугубляется тем, что за рулем питбайков нередко оказываются дети. По данным статистики за 2025 год, в ДТП с данным видом транспорта погибли более 30 несовершеннолетних, а общее число пострадавших превысило 2 000 человек.

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