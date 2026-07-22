Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

22 июля, 11:35

Общество

В Госдуме предложили заменить МФО государственной системой микрокредитования

Фото: Москва 24/Роман Балаев

В России необходимо заменить микрофинансовые организации (МФО) государственной программой микрокредитования на базе банков с госучастием. Соответствующую инициативу озвучит председатель партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов в беседе с ТАСС.

По мнению парламентария, МФО и коллекторов необходимо ликвидировать "как класс", а вместо них запустить программу, которая позволит гражданам рефинансировать кредиты под 2–3% годовых.

Депутат пояснил, что в последнее время задолженность граждан перед МФО стремительно растет. Причиной он назвал падение доходов населения, что вынуждает людей обращаться в соответствующие организации.

"Стремительный рост задолженности россиян перед микрофинансовыми организациями доказывает необходимость введения в стране доступного государственного кредитования и принятия мер по повышению доходов граждан", – подчеркнул Миронов.

В перспективе, добавил чиновник, также требуется повышать прожиточный минимум, минимальный размер оплаты труда, пенсии и пособия.

В первом квартале 2026 года Банк России выявил на 36% больше нелегальных кредиторов по сравнению с предыдущим кварталом. На блокировку было направлено более 1,3 тысячи интернет-ресурсов, в том числе свыше 800 страниц в социальных сетях.

Эксперты связали рост теневого сектора с введением обязательного использования Единой биометрической системы (ЕБС) для МФО. Так как легальные организации оказались не готовы внедрить технологию, клиенты ушли к нелегалам.

Центробанк введет ограничения для микрофинансовых организаций

Читайте также


общество

Помогут ли препараты с мелатонином победить бессонницу?

Специалисты напоминают: любой препарат должен использоваться по показаниям

Читать
закрыть

К чему приведет запрет на увеличение стоимости жилья в рассрочку?

Эксперты уверены: в этом случае квартиры будут перепродаваться через аффилированные организации

Читать
закрыть

Можно ли потерять деньги из-за финансовых советов ИИ?

Эксперты призывают не полагаться только на агрегатор, а разбираться в вопросах самостоятельно

Читать
закрыть

Как внедрение уроков по этике повлияет на поведение детей?

Необходимость связана с низким уровнем этики и речевой культуры

Ведение таких уроков поможет школьникам лучше понять друг друга и урегулировать конфликты

Читать
закрыть

Как рекордный Эль-Ниньо отразится на Москве?

Эффекты явления станут заметны зимой, а также весной и летом следующего года

Частично процессы уже отражаются на столичном регионе

Читать
закрыть

Почему Европе стало труднее вводить санкции против РФ?

Эксперты уверены: Европа изначально наивно рассматривала введение санкций как линейный процесс

Читать
закрыть

Поможет ли дача поправить здоровье и сэкономить семейный бюджет?

Человек получает умеренные нагрузки, например, при прополке грядок или других работах

Читать
закрыть

Как будет работать механизм "обратного взыскания" со счетов мошенников?

Эксперты уверены: механизм "обратного взыскания" средств является естественным

Для его реализации необходимо доказать, что действие было мошенническим

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика