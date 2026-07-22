В Госдуме предложили заменить МФО государственной системой микрокредитования

Фото: Москва 24/Роман Балаев

В России необходимо заменить микрофинансовые организации (МФО) государственной программой микрокредитования на базе банков с госучастием. Соответствующую инициативу озвучит председатель партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов в беседе с ТАСС.

По мнению парламентария, МФО и коллекторов необходимо ликвидировать "как класс", а вместо них запустить программу, которая позволит гражданам рефинансировать кредиты под 2–3% годовых.

Депутат пояснил, что в последнее время задолженность граждан перед МФО стремительно растет. Причиной он назвал падение доходов населения, что вынуждает людей обращаться в соответствующие организации.

"Стремительный рост задолженности россиян перед микрофинансовыми организациями доказывает необходимость введения в стране доступного государственного кредитования и принятия мер по повышению доходов граждан", – подчеркнул Миронов.

В перспективе, добавил чиновник, также требуется повышать прожиточный минимум, минимальный размер оплаты труда, пенсии и пособия.

В первом квартале 2026 года Банк России выявил на 36% больше нелегальных кредиторов по сравнению с предыдущим кварталом. На блокировку было направлено более 1,3 тысячи интернет-ресурсов, в том числе свыше 800 страниц в социальных сетях.

Эксперты связали рост теневого сектора с введением обязательного использования Единой биометрической системы (ЕБС) для МФО. Так как легальные организации оказались не готовы внедрить технологию, клиенты ушли к нелегалам.