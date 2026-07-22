Суд рассмотрит иск о ликвидации фонда "Городские проекты" Варламова и Каца

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Фонд "Городские проекты" Ильи Варламова (внесен в реестр иноагентов в РФ, признан террористом и экстремистом) и Максима Каца (внесен в реестр иноагентов в РФ), занимавшийся вопросами улучшения городской среды, ликвидируют по иску Минюста. Документы уже поступили в Хорошевский суд Москвы, сообщает РИА Новости.

Основанием для обращения в суд стали результаты плановой документарной проверки фонда, которую Минюст провел в 2025 году. Она касалась соответствия деятельности организации целям, прописанным в учредительных документах, и соблюдения российского законодательства за период с 2022 по 2024 год.

Фонд "Городские проекты" был основан Кацем и Варламовым в 2012 году. Организация вела разработку проектов с сфере урбанистики и инициировала общественное обсуждение политики муниципальных и региональных властей.

Каца внесли в реестр физических лиц-иноагентов в июле 2022 года. В обосновании включения в список было указано "осуществление политической деятельности", а в сведениях об иностранных источниках значилась Украина. В 2025-м против блогера возбудили уголовное дело, в рамках которого его заочно арестовали и объявили в розыск на территории всех государств – членов Интерпола.

Варламов пополнил соответствующий реестр в 2023 году за распространение ложных данных о принимаемых властями решениях и о проводимой ими политике. В августе прошлого года его заочно приговорили к 8 годам колонии общего режима за распространение фейков о ВС РФ и уклонение от исполнения обязанностей иностранного агента.