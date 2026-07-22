Журналистку Марианну Беленькую заочно приговорили к 10 месяцам колонии

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ)/lavmir (Марианна Беленькая признана в РФ иноагентом)

Пресненский районный суд Москвы заочно приговорил журналистку Марианну Беленькую (признана в РФ иноагентом) к 10 месяцам лишения свободы в колонии общего режима. Об этом сообщили в столичной прокуратуре.

Журналистку признали виновной по статье об уклонении от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством об иностранных агентах. Уголовное дело рассматривалось в общем порядке в отсутствие подсудимой – она находится в розыске.

Кроме того, ей запрещено в течение года заниматься деятельностью, связанной с размещением информации и администрированием сайтов с использованием электронных или информационно-телекоммуникационных сетей.

Как установило следствие, Беленькая дважды привлекалась к административной ответственности за нарушение порядка деятельности иноагента. Несмотря на это, находясь за пределами России, она разместила в Сети два материала без соответствующей маркировки.

Ранее к 1 году лишения свободы за неисполнение обязанностей иноагента заочно была приговорена певица Монеточка (настоящее имя – Елизавета Гырдымова, признана в РФ иноагентом). Также ей 3 года нельзя заниматься администрированием интернет-сайтов и других медиаресурсов.

