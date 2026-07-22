Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

22 июля, 12:06

Политика

Журналистку Марианну Беленькую заочно приговорили к 10 месяцам колонии

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ)/lavmir (Марианна Беленькая признана в РФ иноагентом)

Пресненский районный суд Москвы заочно приговорил журналистку Марианну Беленькую (признана в РФ иноагентом) к 10 месяцам лишения свободы в колонии общего режима. Об этом сообщили в столичной прокуратуре.

Журналистку признали виновной по статье об уклонении от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством об иностранных агентах. Уголовное дело рассматривалось в общем порядке в отсутствие подсудимой – она находится в розыске.

Кроме того, ей запрещено в течение года заниматься деятельностью, связанной с размещением информации и администрированием сайтов с использованием электронных или информационно-телекоммуникационных сетей.

Как установило следствие, Беленькая дважды привлекалась к административной ответственности за нарушение порядка деятельности иноагента. Несмотря на это, находясь за пределами России, она разместила в Сети два материала без соответствующей маркировки.

Ранее к 1 году лишения свободы за неисполнение обязанностей иноагента заочно была приговорена певица Монеточка (настоящее имя – Елизавета Гырдымова, признана в РФ иноагентом). Также ей 3 года нельзя заниматься администрированием интернет-сайтов и других медиаресурсов.

Читайте также


судыполитика

Помогут ли препараты с мелатонином победить бессонницу?

Специалисты напоминают: любой препарат должен использоваться по показаниям

Читать
закрыть

К чему приведет запрет на увеличение стоимости жилья в рассрочку?

Эксперты уверены: в этом случае квартиры будут перепродаваться через аффилированные организации

Читать
закрыть

Можно ли потерять деньги из-за финансовых советов ИИ?

Эксперты призывают не полагаться только на агрегатор, а разбираться в вопросах самостоятельно

Читать
закрыть

Как внедрение уроков по этике повлияет на поведение детей?

Необходимость связана с низким уровнем этики и речевой культуры

Ведение таких уроков поможет школьникам лучше понять друг друга и урегулировать конфликты

Читать
закрыть

Как рекордный Эль-Ниньо отразится на Москве?

Эффекты явления станут заметны зимой, а также весной и летом следующего года

Частично процессы уже отражаются на столичном регионе

Читать
закрыть

Почему Европе стало труднее вводить санкции против РФ?

Эксперты уверены: Европа изначально наивно рассматривала введение санкций как линейный процесс

Читать
закрыть

Поможет ли дача поправить здоровье и сэкономить семейный бюджет?

Человек получает умеренные нагрузки, например, при прополке грядок или других работах

Читать
закрыть

Как будет работать механизм "обратного взыскания" со счетов мошенников?

Эксперты уверены: механизм "обратного взыскания" средств является естественным

Для его реализации необходимо доказать, что действие было мошенническим

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика