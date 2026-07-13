Частные медицинские клиники начнут маркировать в России

В России начнут маркировать частные медицинские клиники. На входе в частную больницу планируют размещать QR-код.

Пациент сможет отсканировать код и получить сведения об учреждении, включая данные о действующей медицинской лицензии, регистрации в системе "Честный знак" и операциях с лекарствами за последние месяцы.

Аналогичный эксперимент проходит в магазинах, его проводят в 40 точках по всей Москве.

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