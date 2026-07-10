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10 июля, 06:45

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Новый проект "Медицина здорового долголетия" запустили в Мосвке

Новый проект "Медицина здорового долголетия" запустили в Мосвке

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В Москве запустили новый проект "Медицина здорового долголетия". Горожанам стал доступен расширенный набор лабораторных и инструментальных исследований.

Чтобы пройти чекап, нужно заполнить анкету на портале ЕМИАС. После этого специалисты проводят дополнительные обследования, изучают состав тела, соотношение мышц, жира и воды, а также определяют биологический возраст.

По итогам диагностики пациент получает рекомендации и направления на исследования, а при выявлении рисков врач проводит консультацию по телемедицине.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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