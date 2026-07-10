10 июля, 06:45Город
Новый проект "Медицина здорового долголетия" запустили в Мосвке
В Москве запустили новый проект "Медицина здорового долголетия". Горожанам стал доступен расширенный набор лабораторных и инструментальных исследований.
Чтобы пройти чекап, нужно заполнить анкету на портале ЕМИАС. После этого специалисты проводят дополнительные обследования, изучают состав тела, соотношение мышц, жира и воды, а также определяют биологический возраст.
По итогам диагностики пациент получает рекомендации и направления на исследования, а при выявлении рисков врач проводит консультацию по телемедицине.
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