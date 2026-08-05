Новости мира: в Гватемале началось извержение вулкана Фуэго

В Гватемале началось извержение вулкана Фуэго. Облако пепла накрыло ближайшие населенные пункты. Власти закрыли дороги в районе вулкана и эвакуировали жителей нескольких деревень.

В Европе сохраняется рекордная жара. В Австрии температура воздуха поднялась до 41 градуса, в стране объявлен красный уровень погодной опасности. В столице Словакии впервые за всю историю наблюдений температура превысила 40 градусов.

Китай впервые публично продемонстрировал возможности авиационного ядерного удара. Об этом сообщила национальная газета страны. На опубликованных кадрах показан стратегический бомбардировщик. При этом военные не уточнили, когда и в рамках каких учений была сделана видеозапись.

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