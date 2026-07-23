Новости мира: на юге Франции разгорелся крупный лесной пожар

На юге Франции разгорелся крупный лесной пожар. Он стал последствием аномальной жары. Огонь уже раскинулся на 900 гектаров и продолжает распространяться. В целях предосторожности было эвакуировано около 5 тысяч человек. Всего в борьбе с огнем задействованы 8 самолетов и 500 сотрудников спасательных служб.

В американском Нью-Мексико медведь взобрался на опору линии электропередачи и застрял. Видео быстро разлетелось по соцсетям. Очевидцы сразу позвонили в службу спасения, чтобы помочь зверю. По информации СМИ, медведь погиб от удара током – спасатели не успели добраться до него вовремя.

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