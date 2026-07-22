Следователи выяснят, как пропавшая школьница из Подмосковья оказалась за 100 км от дома

13-летнюю девочку из подмосковного Серпухова, которую несколько дней искали сотни человек, нашли живой в Старой Купавне. Почему школьница оказалась более чем в 100 километрах от дома, сейчас предстоит выяснить следователям.

Как сообщили в СУ СК России по Московской области, в ближайшее время девочку доставят к следователю для установления всех обстоятельств произошедшего. Об этом – в эфире телеканала Москва 24.