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Новости

22 июля, 18:15

Происшествия

Следователи выяснят, как пропавшая школьница из Подмосковья оказалась за 100 км от дома

Следователи выяснят, как пропавшая школьница из Подмосковья оказалась за 100 км от дома

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13-летнюю девочку из подмосковного Серпухова, которую несколько дней искали сотни человек, нашли живой в Старой Купавне. Почему школьница оказалась более чем в 100 километрах от дома, сейчас предстоит выяснить следователям.

Как сообщили в СУ СК России по Московской области, в ближайшее время девочку доставят к следователю для установления всех обстоятельств произошедшего. Об этом – в эфире телеканала Москва 24.

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