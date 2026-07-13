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13 июля, 12:15

Происшествия

В Коммунарке поймали мужчину, который царапал чужие авто

В Коммунарке поймали мужчину, который царапал чужие авто

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В Коммунарке мужчина царапал припаркованные машины во дворе жилого комплекса и попался автомобилисту, который в этот момент сидел в своем авто и ждал курьера. Водитель снял происходящее на видео, вышел и остановил нарушителя.

Видеоролик стал популярным в соцсетях. Позже выяснилось, что злоумышленник даже не живет в этом ЖК.

Юристы советуют при повреждении машины сразу зафиксировать ущерб на фото и видео для страховой. При этом владелец автомобиля, задержавший нарушителя, заявил, что писать заявление не будет. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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