Новости мира: в Венесуэле нашли выжившего спустя 11 дней после землетрясения

Спасатели обнаружили живым человека, который провел 11 дней под обломками после землетрясения в венесуэльском городе Ла-Гуайра. Кадры спасательной операции опубликовал местный блогер.

По последним данным, в результате землетрясения погибли более 4,3 тысячи человек. Как минимум 43 тысячи числятся пропавшими без вести.

На восточном побережье Китая действует мощный тайфун. Из-за сильного ветра и ливней власти эвакуировали около 3 миллионов человек. Отменены тысячи авиарейсов, затоплены дороги и городские улицы. Спасательные службы работают в усиленном режиме.

На востоке Азербайджана перевернулся автобус, следовавший по маршруту Загатала – Баку. Травмы получили более 20 человек. Пострадавших доставили в больницу. Причины ДТП устанавливаются.

Об этих и других темах – в эфире телеканала Москва 24.