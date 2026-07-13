ТАСС: россиян нет среди опознанных погибших при пожаре в баре Бангкока

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Российских граждан нет среди опознанных погибших в результате пожара в баре на севере Бангкока, передает ТАСС со ссылкой на источник в полиции Таиланда.

"На данный момент установлены личности 10 погибших, среди которых девять граждан Таиланда и один гражданин Лаоса", – сказал собеседник агентства.

О пожаре в баре в районе Латпхрау стало известно ночью 13 июля. В результате ЧП погибли по меньшей мере 27 человек, еще 63 получили ранения. В моменту прибытия спецслужб пожар успел охватить все здание. Причина возгорания выясняется.

Заведующий консульским отделом посольства РФ в Таиланде Илья Ильин рассказал, что обращений, связанных с пожаром в заведении, от россиян в дипмиссию пока не поступало.