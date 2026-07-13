Один человек погиб и двое пострадали после атак ВСУ на Белгородскую область

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

Один человек погиб и двое получили травмы из-за ночных атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Белгородскую область. Об этом сообщается в канале регионального оперштаба в мессенджере MAX.

В селе Березовка Борисовского округа на частный дом с БПЛА было сброшено взрывное устройство. От полученных ранений женщина скончалась на месте, в оперштабе выразили соболезнования родным и близким погибшей.

В селе Криничное Ракитянского округа от детонации FPV-дрона пострадали двое мужчин, их госпитализировали. У одного диагностировали минно-взрывную травму, а у другого – осколочное ранение плеча. После оказания помощи в Ракитянской ЦРБ их направят в медучреждения Белгорода.

Кроме того, из-за падения украинского дрона повреждено остекление одной из квартир многоквартирного дома во Владимире. В тот момент людей в жилище не было, погибших и пострадавших нет. С места ЧП эвакуировали 39 человек, в том числе восемь детей. Часть граждан отправлена в пункты временного размещения, а остальные уехали к родным и близким.