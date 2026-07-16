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16 июля, 11:40

Происшествия

В Петербурге найдена мертвой трехлетняя девочка

Фото: sledcom.ru

Тело трехлетней девочки, пропавшей во время прогулки в Колпинском районе, обнаружено без признаков насильственной смерти на юго-востоке Санкт-Петербурга. Об этом сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по городу.

По данным следствия, 15 июля девочка 2023 года рождения потерялась из поля зрения членов семьи во время прогулки. Позже тело ребенка нашли без признаков жизни на болотистом участке в поселке Саперном.

Как уточнил ТАСС источник в правоохранительных органах, в конце июня мать девочки прилетела с несовершеннолетней и четырьмя другими детьми из Казани к их отцу, который последний год работал в Петербурге. Все члены семьи – глухонемые, дети обучаются в специализированных образовательных учреждениях.

Накануне трагедии родители вместе с тремя детьми отправились в продуктовый магазин на Дорожной улице. Двое детей – трехлетняя девочка и ее 13-летний брат – остались на игровой площадке у соседнего дома вместе с другом их отца. В какой-то момент мужчина и мальчик отвлеклись и потеряли ребенка из виду.

Брат, осмотревшись и нигде не увидев ребенка, сразу побежал сообщить о произошедшем родителям, после чего к поискам подключились прохожие и волонтеры. Один из добровольцев в итоге нашел тело девочки.

Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, назначены судебные экспертизы. Результаты расследования контролирует прокуратура Колпинского района.

Ранее семья из трех человек погибла в овощной яме в Буланаше Свердловской области. Причиной смерти могли стать выдавливаемые из-под земли дождевой водой газы.

Погибли 57-летний мужчина, его 56-летняя жена и 35-летняя дочь. По предварительным данным, первой в погреб спустилась дочь, за ней вошла мать. Мужчина попытался вытащить родных, но также задохнулся. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам".

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