Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

22 мая, 10:49

Происшествия

В Сургуте у девушки загорелся пауэрбанк, когда та зашла в лифт

Видео: MAX/Baza

В Сургуте пауэрбанк загорелся в рюкзаке у девушки, когда та зашла в лифт жилого дома. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Ханты-Мансийскому автономному округу.

На видео с камеры наблюдения, которое появилось в Сети, видно, как после закрытия дверей лифта из рюкзака девушки начал исходить дым, а затем и огонь. Девушка бросила сумку на пол, а кабина стала быстро наполняться дымом. К счастью, вскоре двери лифта открылись и она смогла покинуть замкнутое помещение.

В ведомстве отметили, что возгорание пауэрбанка не привело к каким-либо серьезным последствиям – к спасателям никто не обращался.

В МЧС гражданам порекомендовали покупать только сертифицированные портативные аккумуляторы. Также в ведомстве призвали не допускать перегрева пауэрбанка и механических повреждений.

Ранее в России изменились правила провоза пауэрбанков в самолетах. Теперь их запрещено заряжать во время полета, также нельзя провозить особенно мощные устройства. Портативные аккумуляторы во время перелета должны находиться в доступном месте под контролем пассажира.

Вместе с тем регулируется емкость пауэрбанков, которые можно брать с собой на борт. Например, аккумуляторы до 100 Ватт-час можно провозить беспрепятственно, а перевозку батарей мощностью 100–160 Ватт-час необходимо согласовывать с авиакомпанией. Устройства емкостью более 160 Ватт-час к перевозке самолетами запрещены.

Читайте также


происшествиярегионы

Главное

Чем опасно подавление эмоций при "бежевом" воспитании?

Миллениалы, практикующие "бежевое" воспитание, не могут справиться с возрастным кризисом детей

Основной претензией "осознанных" родителей становится детская агрессия

Читать
закрыть

Почему Димы оказались ред-флагами для отношений?

В молодежной среде имя стало восприниматься как признак неблагонадежного партнера

Читать
закрыть

Куда отправиться в последние длинные выходные 2026 года?

В Турцию и Египет можно поехать меньше чем за 100 тысяч с вылетом из Москвы

Читать
закрыть

Почему появляется зависимость от таро?

К подобным практикам обращаются люди с выраженной тревожностью

Читать
закрыть

Какую погоду ждать москвичам?

Столбики термометров опустятся до плюс 13 после 30-градусной жары

Синоптики не исключают даже снег в последние дни месяца

Читать
закрыть

Как защититься от инфекционного мононуклеоза?

Следует избегать контактов с людьми, имеющими признаки респираторной инфекции

Пациентам с хроническими заболеваниями рекомендуется не посещать закрытые помещения

Читать
закрыть

Что ждет российские кинотеатры без иностранных релизов?

Задержка мировых премьер наносит кинотеатрам финансовый ущерб

Для стабильной посещаемости кинотеатров нужен разнообразный жанровый контент

Читать
закрыть

Что известно об ударе ВСУ по колледжу в Старобельске?

Для атаки были задействованы четыре БПЛА

Здание общежития обрушилось с 5-го по 2-й этаж

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика