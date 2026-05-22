В Сургуте у девушки загорелся пауэрбанк, когда та зашла в лифт

В Сургуте пауэрбанк загорелся в рюкзаке у девушки, когда та зашла в лифт жилого дома. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Ханты-Мансийскому автономному округу.

На видео с камеры наблюдения, которое появилось в Сети, видно, как после закрытия дверей лифта из рюкзака девушки начал исходить дым, а затем и огонь. Девушка бросила сумку на пол, а кабина стала быстро наполняться дымом. К счастью, вскоре двери лифта открылись и она смогла покинуть замкнутое помещение.

В ведомстве отметили, что возгорание пауэрбанка не привело к каким-либо серьезным последствиям – к спасателям никто не обращался.

В МЧС гражданам порекомендовали покупать только сертифицированные портативные аккумуляторы. Также в ведомстве призвали не допускать перегрева пауэрбанка и механических повреждений.

Ранее в России изменились правила провоза пауэрбанков в самолетах. Теперь их запрещено заряжать во время полета, также нельзя провозить особенно мощные устройства. Портативные аккумуляторы во время перелета должны находиться в доступном месте под контролем пассажира.

Вместе с тем регулируется емкость пауэрбанков, которые можно брать с собой на борт. Например, аккумуляторы до 100 Ватт-час можно провозить беспрепятственно, а перевозку батарей мощностью 100–160 Ватт-час необходимо согласовывать с авиакомпанией. Устройства емкостью более 160 Ватт-час к перевозке самолетами запрещены.

