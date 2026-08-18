Новости мира: 17 человек пострадали в массовой аварии в Анталье

Массовая авария произошла в турецкой Анталье, пострадали 17 человек, включая 6 туристов. ДТП случилось около города Манавгат, микроавтобус врезался в легковушку и вызвал по цепной реакции другие столкновения. Пострадавшие находятся в больнице, полиция выясняет причину аварии.

Украинский беспилотник атаковал в Черном море греческий танкер с российской нефтью. По данным Bloomberg, атака произошла сразу после погрузки контейнеров на терминале Каспийского трубопроводного консорциума. На судне вспыхнул пожар. Владельцы танкера заявили, что экипаж не пострадал и разлива топлива не произошло.

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