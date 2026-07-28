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28 июля, 14:45

Происшествия

Автобус врезался в дерево на юге Москвы

Автобус врезался в дерево на юге Москвы

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Автобус врезался в дерево на юге Москвы напротив городской больницы имени С. С. Юдина. По предварительной информации, водителю стало плохо за рулем и он не справился с управлением.

Как сообщает Госавтоинспекция Москвы, 5 пассажиров автобуса доставлены в медучреждения. Мосгортранс окажет пострадавшим необходимую помощь. Расследование обстоятельств ДТП находится под контролем прокуратуры Южного административного округа.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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