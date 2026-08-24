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24 августа, 07:15

Транспорт

Услуга доставки бензина на дом набирает популярность в Москве

Услуга доставки бензина на дом набирает популярность в Москве

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Услуга по доставке бензина прямо к дому набирает популярность в Москве. Такой сервис существует в столице уже несколько лет. Изначально мобильные заправщики помогали автомобилистам, у которых топливо закончилось в дороге. Сейчас заказать бензин можно через специальные приложения.

При этом эксперты советуют внимательно выбирать поставщика и проверять качество топлива. Перед заправкой стоит попросить сертификаты соответствия и чеки с АЗС.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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