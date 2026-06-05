Для многодетных россиян начали готовить программу поддержки при покупке машины

Для многодетных семей в России готовят новую программу поддержки при покупке машины. Об этом сообщили на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

Поводом для обсуждения стал рост стоимости автомобилей, особенно вместительных моделей, которые чаще всего выбирают семьи с несколькими детьми. В данный момент профильные ведомства прорабатывают механизм льготной покупки.

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