Автомобилистам назвали признаки мошеннических сайтов с продажей бензина

Распознать мошеннический сайт с продажей бензина можно по нескольким признакам. Подозрение должны вызвать слишком низкая цена, необычный адрес сайта, ошибки в оформлении и требование срочно ввести данные банковской карты.

Мошенники предлагают бензин со скидкой 20–30% и обещают доставить его домой или прямо на АЗС. Некоторые сайты копируют оформление официальных ресурсов девяти федеральных сетей АЗС. По данным аналитиков, с 15 по 20 августа пользователи перевели мошенникам более 3,5 миллиона рублей.

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