В РФ мошенники начали вербовать дропперов прямо на улицах. Аферист обращается к прохожему и под разными предлогами просит перевести средства со своего счета на карту за процент, а взамен отдает наличные.

Согласившийся человек становится дроппером, то есть подставным лицом, через счет которого мошенники проводят свои средства. В некоторых случаях такие наличные могут быть крадеными, а номера купюр находятся в базе полиции.

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