Мошенники стали предлагать абитуриентам "закрепить" место в вузе

Высокий конкурс на платное обучение в вузах России спровоцировал рост мошенничества. Злоумышленники предлагают родителям и абитуриентам "закрепить" место, ускорить зачисление или оплатить резерв на коммерческом отделении.

Ситуацию усугубляет то, что до конца сентября абитуриенты, не прошедшие на бюджет, будут получать договоры на платное обучение еще до приказов о поступлении.

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