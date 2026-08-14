14 августа, 07:15Безопасность
Мошенники начали рассылать фейковые предложения от имени известных маркетов
Мошенники стали использовать для обмана фейковые предложения от известных маркетов. На телефон приходит сообщение от имени крупного интернет-магазина с предупреждением о завершении срока действия бонусов.
Пользователю предлагают обменять их на подарки прямо сейчас и присылают ссылку на форму для заполнения личных данных. Впоследствии эти данные мошенники используют для шантажа.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.