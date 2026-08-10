В России мошенники стали практиковать похищение денег с доплатой. Злоумышленники регистрируют аккаунты в соцсетях и мессенджерах, имитируя магазины с популярными товарами по заниженным ценам, а после получения предоплаты выдвигаются требования о доплате за "страховку", "таможню" или "логистику".

После этого граждане товар не получают – аферисты просто перестают выходить на связь. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.