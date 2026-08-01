Столичные спасатели усилили патрулирование водоемов из-за жары

Из-за жаркой погоды столичные спасатели усилили патрулирование Москвы-реки и других популярных мест отдыха. Об этом сообщил заммэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

Под постоянным контролем находятся Строгинская пойма, Чистый залив, Серебряный Бор, Химкинское водохранилище и городские пруды. Спасатели патрулируют береговую линию, проводят профилактические беседы с отдыхающими и напоминают о правилах безопасного поведения на воде.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.