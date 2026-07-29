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29 июля, 06:30

Безопасность

Банки и операторы связи будут компенсировать ущерб от телефонных мошенников

Банки и операторы связи будут компенсировать ущерб от телефонных мошенников

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Россияне, пострадавшие от телефонных мошенников, смогут рассчитывать на компенсацию, если ущерб возник по вине банка или оператора связи. Например, если банк не проверил и не остановил подозрительный перевод, а оператор не заблокировал звонок с номера злоумышленников.

Для возврата денег пострадавшему потребуется доказать нарушение и направить заявления в банк, оператору связи и Банк России. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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