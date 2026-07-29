Банки и операторы связи будут компенсировать ущерб от телефонных мошенников

Россияне, пострадавшие от телефонных мошенников, смогут рассчитывать на компенсацию, если ущерб возник по вине банка или оператора связи. Например, если банк не проверил и не остановил подозрительный перевод, а оператор не заблокировал звонок с номера злоумышленников.

Для возврата денег пострадавшему потребуется доказать нарушение и направить заявления в банк, оператору связи и Банк России. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.