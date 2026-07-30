В России мошенники начали использовать в своих схемах школьные электронные дневники. Злоумышленники звонят детям, представляются сотрудниками центра образования и сообщают о необходимости перед новым учебным годом зарегистрироваться в электронном дневнике, назвав код из СМС.

Потом следуют звонки родителям, шантаж, угрозы уголовным преследованием и требования перевести деньги на безопасный счет.

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