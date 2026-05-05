Эксперт по кибербезопасности предупредила о рисках фейковых Wi-Fi и СМС-ссылок

Не стоит переходить по ссылкам из подозрительных СМС и подключаться к незнакомым Wi-Fi в период ограничений связи. Об этом напомнила эксперт по кибербезопасности Виолета Можар.

По словам специалиста, нельзя открывать ссылки из сообщений, якобы от банков, операторов или сервиса "Госуслуги". Также следует избегать публичных Wi-Fi, среди которых могут оказаться фейковые точки доступа.

