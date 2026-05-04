Москвичи пожаловались на спам-атаки после звонков мошенников

Телефонные мошенники начали мстить людям, которые не поддались на их уловки. Москвичи пожаловались на спам-атаки после разговоров со злоумышленниками. Аферисты отправляют тысячи сообщений, атакуют аккаунты в мессенджерах и соцсетях, а также используют подмену номеров.

Эксперты по кибербезопасности советуют не вступать в диалог с мошенниками и сразу завершать разговор. Специалисты отмечают, что злоумышленники могут использовать СМС-бомбинг и провокационные переводы на банковские карты. В таком случае необходимо сразу сообщить о подозрительных операциях в банк.

