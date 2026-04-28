Москвичам напомнили о правилах противопожарной безопасности перед началом летнего сезона

В МЧС напомнили москвичам о правилах противопожарной безопасности перед началом летнего сезона. Разведение костров и использование мангалов в городе разрешено только на специально оборудованных площадках.

В лесу и на дачных участках также необходимо соблюдать правила. Нельзя разводить огонь во время сильного ветра, на торфяных почвах и рядом с сухой травой.

