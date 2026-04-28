Столичные аэропорты обслужили более 700 рейсов на фоне непогоды

Столичные аэропорты обслужили более 700 рейсов 28 апреля. Из-за снегопада часть рейсов перенесли, сильнее всего непогода отразилась на расписании компании "Победа". Больше сотни самолетов не вылетели в назначенное время.

Задержанный из-за непогоды рейс не может быть причиной для увольнения сотрудника, пояснила юрист Оксана Артемова. Работник может восстановиться через суд, если увольнение будет признано незаконным. Сотруднику необходимо получить справку о задержке рейса на стойке регистрации или на сайте авиакомпании.

