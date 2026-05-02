Мошенники стали действовать от лица Мосэнергосбыта. Они создают чаты, где предлагают жителям "перерасчет" коммунальных платежей.

Там аферисты сообщают, что данные по платежам теперь будут автоматически переносится с "Госуслуг". Потом они просят жертву перейти в якобы официальный бот портала, подтвердить номер телефона и получить "уникальный ключ", который затем необходимо отправить в чат. Когда человек присылает код, злоумышленники получают доступ к его личному кабинету на "Госуслугах".

