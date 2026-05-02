02 мая, 09:30
Мошенники стали действовать от лица Мосэнергосбыта
Мошенники стали действовать от лица Мосэнергосбыта. Они создают чаты, где предлагают жителям "перерасчет" коммунальных платежей.
Там аферисты сообщают, что данные по платежам теперь будут автоматически переносится с "Госуслуг". Потом они просят жертву перейти в якобы официальный бот портала, подтвердить номер телефона и получить "уникальный ключ", который затем необходимо отправить в чат. Когда человек присылает код, злоумышленники получают доступ к его личному кабинету на "Госуслугах".
