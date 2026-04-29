В Москве запустили пилот сервиса для защиты от телефонных мошенников

У москвичей при входящих вызовах начали автоматически отображаться названия ведомств или горячих линий. Мера введена для защиты горожан от телефонных мошенников.

Сейчас проект работает в пилотном режиме, в нем участвуют операторы "Билайн" и Т2. После завершения тестирования технологию планируют распространить на другие горячие линии, а также на абонентов всех операторов "большой четверки".

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.