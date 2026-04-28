Россиянам рассказали о схеме мошенников с "оформлением" семейной выплаты

В РФ мошенники придумывают новые схемы с оформлением семейной выплаты. Злоумышленники звонят потенциальной жертве и предлагают свою помощь под видом специалистов. Однако для того, чтобы получить деньги, нужно внести небольшую предоплату.

В Госдуме напомнили о том что все, что связано с выплатой делается бесплатно через "Госуслуги". Никаких посредников и предоплат не предусмотрено.

