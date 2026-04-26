Москвичей предупредили о новой мошеннической схеме

Мошенники придумали новую схему обмана через приглашения в онлайн-беседы соседей. На телефон приходит запрос присоединиться к беседе и проголосовать за благоустройство двора или детской площадки.

Лжеадминистратор чата просит сообщить цифровую комбинацию из СМС для зачета голоса. После отправки кода приходит сообщение о попытке входа в личный кабинет на "Госуслугах". Злоумышленники выходят на связь под масками сотрудников силовых структур и убеждают, что в базе появилась доверенность от лица жертвы на мошенника.

