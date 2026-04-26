Мошенники обманули московского пенсионера почти на 300 миллионов рублей

Почти на 300 миллионов рублей мошенники обманули московского пенсионера в Чертаново. Аферисты действовали по классическому сценарию, выдавая себя за представителей банка и правоохранительных органов.

Сначала пенсионеру пришло сообщение в мессенджере, затем звонок о взломе аккаунта на "Госуслугах". Лжесотрудник силовых структур убедил мужчину перевести все сбережения на безопасный счет. За месяц пенсионер передал курьерам около 298 миллионов рублей.

