22 апреля, 21:30
"Московский патруль": мошенники обокрали столичную семью почти на 8 млн рублей
Мошенники обокрали московскую семью почти на 8 миллионов рублей. Полицейские уже задержали вероятную сообщницу аферистов.
По данным столичного главка МВД России, злоумышленники позвонили молодому человеку, проживающему в Екатеринбурге, и под надуманным предлогом вынудили его прилететь в Москву, чтобы провести обыск в квартире родителей. Он забрал из сейфа наличные деньги и в тот же день передал их приехавшей незнакомке.
