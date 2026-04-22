"Московский патруль": мошенники обокрали столичную семью почти на 8 млн рублей

Мошенники обокрали московскую семью почти на 8 миллионов рублей. Полицейские уже задержали вероятную сообщницу аферистов.

По данным столичного главка МВД России, злоумышленники позвонили молодому человеку, проживающему в Екатеринбурге, и под надуманным предлогом вынудили его прилететь в Москву, чтобы провести обыск в квартире родителей. Он забрал из сейфа наличные деньги и в тот же день передал их приехавшей незнакомке.

Подробнее – в программе "Московский патруль".