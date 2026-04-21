Виновнице массовой аварии на Садовом кольце грозит до 15 лет лишения свободы. В МВД сообщили о возбуждении уголовного дела в отношении водителя Mercedes. По предварительным данным, женщина находилась за рулем в нетрезвом состоянии, автомобиль двигался без номеров.

Водитель сначала сбила велосипедиста, а затем врезалась в несколько автомобилей. После наезда на велосипедиста Mercedes столкнулся с припаркованным автомобилем, затем совершил наезд на препятствие и столкнулся еще с 5 транспортными средствами. В результате ДТП погибли 2 человека.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.