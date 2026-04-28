Опубликованы открытые варианты КИМ ЕГЭ 2026 года по 15 предметам

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

Федеральный институт педагогических измерений (ФИПИ) опубликовал на своем сайте открытые варианты контрольных измерительных материалов (КИМ) ЕГЭ 2026 года по 15 предметам.

В ФИПИ отметили, что эти варианты были в числе тех, что были предложены участникам досрочного периода ЕГЭ. В Рособрнадзоре также указали на то, что это дает выпускникам дополнительную возможность подготовиться к экзамену и потренироваться в выполнении вариантов экзаменационных работ текущего года.

Кроме того, на сайте ФИПИ действуют разделы "Навигатор самостоятельной подготовки к ЕГЭ" и "Открытый банк заданий ЕГЭ". Они помогают будущим участникам ЕГЭ разобраться в экзаменационных материалах и потренироваться в решении заданий.

Ранее Рособрнадзор сформировал памятку, в которой объяснил, какие вещи и предметы участники ЕГЭ могут взять с собой на экзамен в 2026 году. Во время ЕГЭ на столе ученика, помимо экзаменационных материалов, могут находиться гелевая или капиллярная ручка с черными чернилами, документ, удостоверяющий личность, а также различные средства обучения в зависимости от предмета экзамена.

Например, на экзамен по математике можно принести линейку без справочной информации, по биологии, географии и химии – непрограммируемый калькулятор, по физике – и то и другое. На экзамене по литературе участник может воспользоваться орфографическим словарем, который ему предоставили либо в пункте проведения ЕГЭ, либо в его школе.

