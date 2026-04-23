Москвичам стали чаще блокировать переводы после ограничений ЦБ на операции между физлицами

Почти каждый третий москвич сталкивался с блокировкой переводов после ограничений ЦБ на операции между физлицами.

Меры направлены на борьбу с дропперами, которые обналичивают похищенные деньги. Однако мошенники придумали новую схему: отправляют деньги якобы по ошибке и просят перевести их обратно. В итоге блокировку счета получают добросовестные клиенты, их счет замораживают при возврате.

Что делать, если на карту пришел незнакомый платеж? Об этом – в эфире телеканала Москва 24.