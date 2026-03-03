Форма поиска по сайту

03 марта, 14:30

Безопасность

"Деньги 24": Центробанк РФ выявил более 7 тыс финансовых пирамид в 2025 году

"Деньги 24": Центробанк РФ выявил более 7 тыс финансовых пирамид в 2025 году

Центробанк России выявил более 7 тысяч финансовых пирамид в 2025 году. Субъектов с признаками нелегальной деятельности насчитали 9 027 в 2024 году и 7 087 в 2025 году. Из этих 7 тысяч 3 562 организации оказались финансовыми пирамидами.

Еще 2 183 признали нелегальными участниками рынка ценных бумаг. Нелегальных кредиторов нашли 1 118, еще 224 отнесли к иным нарушениям. Среди интернет-проектов с признаками финансовых пирамид в 2025 году выявили примерно 1 500 проектов.

Подробнее – в программе "Деньги 24".

Программа: Деньги 24
безопасностьвидеоКонстантин ЦыганковАлина ГилеваМаксим Шаманин

