Мошенники начали рассылку писем от имени Роскомнадзора

Мошенники начали массовую рассылку писем от имени Роскомнадзора. В сообщениях получателям угрожают штрафами за якобы выявленные нарушения при работе с персональными данными. Злоумышленники утверждают, что проблемы обнаружили во время автоматического анализа сайтов.

В Роскомнадзоре уже опровергли причастность к этой рассылке. Специалисты предупреждают, что подобные письма нужно игнорировать и не переходить по ссылкам внутри.

