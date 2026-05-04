04 мая, 07:15Безопасность
Мошенники начали рассылку писем от имени Роскомнадзора
Мошенники начали массовую рассылку писем от имени Роскомнадзора. В сообщениях получателям угрожают штрафами за якобы выявленные нарушения при работе с персональными данными. Злоумышленники утверждают, что проблемы обнаружили во время автоматического анализа сайтов.
В Роскомнадзоре уже опровергли причастность к этой рассылке. Специалисты предупреждают, что подобные письма нужно игнорировать и не переходить по ссылкам внутри.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.