Мошенники придумали новую схему, связанную с подарками ко дню рождения

Мошенники начали звонить россиянам, у которых скоро день рождения. Они представляются сотрудниками маркетплейсов и обещают денежные сертификаты, технику или туристические поездки по случаю праздника.

Злоумышленники торопят жертву, утверждая, что акция действует только сутки. Для получения "подарка" пользователя просят перейти по фишинговой ссылке, в результате чего он теряет деньги и передает аферистам личные данные.

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