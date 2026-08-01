Психолог объяснила, почему дети становятся жертвами мошенников

Дети чаще становятся жертвами мошенников из-за возрастных особенностей психики. Ребенку сложнее критически оценить ситуацию и распознать попытку манипуляции, рассказала клинический психолог, детский и подростковый психотерапевт Анастасия Зверева.

По ее словам, дети склонны доверять взрослым и воспринимать их слова как правду. Поэтому подросткам бывает сложно понять, что собеседник в интернете может использовать обман или давление.

Специалисты советуют родителям регулярно обсуждать с детьми правила поведения в Сети. Об этом – в эфире телеканала Москва 24.