Мошенники начали выманивать деньги у родителей будущих первоклассников

С приближением 1 сентября мошенники начали чаще обманывать родителей будущих первоклассников. Злоумышленники предлагают за деньги зарезервировать место в рейтинговой школе, даже если ребенок не зарегистрирован на закрепленной за ней территории. Стоимость такой услуги может достигать 100 тысяч рублей.

Кроме того, мошенники создают поддельные сайты "Госуслуг" и региональных порталов, где предлагают оформить якобы приоритетную запись ребенка в школу. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.