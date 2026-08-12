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12 августа, 06:30

Безопасность

Мошенники стали предлагать россиянам получить компенсацию за инфляцию

Мошенники стали предлагать россиянам получить компенсацию за инфляцию

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Мошенники запустили новую схему, предлагая россиянам получить компенсацию за инфляцию. Аферисты рассылают сообщение о выплате, которую можно получить от государства. Есть даже ссылка якобы на "Госуслуги". На самом деле она ведет на фейковый сайт, который крадет личные данные пользователя, в том числе и от банковских приложений.

Эксперты советуют проверять такие новости о выплатах только на официальных сайтах правительства. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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