Мошенники стали предлагать россиянам получить компенсацию за инфляцию

Мошенники запустили новую схему, предлагая россиянам получить компенсацию за инфляцию. Аферисты рассылают сообщение о выплате, которую можно получить от государства. Есть даже ссылка якобы на "Госуслуги". На самом деле она ведет на фейковый сайт, который крадет личные данные пользователя, в том числе и от банковских приложений.

Эксперты советуют проверять такие новости о выплатах только на официальных сайтах правительства. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.