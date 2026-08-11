Мошенники начали использовать ИИ для создания сайтов несуществующих аквапарков

Мошенники начали создавать сайты несуществующих аквапарков и парков аттракционов. Для большей убедительности они используют искусственный интеллект и генерируют реалистичные фотографии вымышленных площадок.

Посетителям обещают бесплатные билеты и другие бонусы, а затем переводят их в закрытые каналы в мессенджерах. Там преступники пытаются получить данные учетных записей, платежную и другую личную информацию.

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