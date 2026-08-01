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01 августа, 12:59

Происшествия

Святыни и интерьеры храма Василия Блаженного после возгорания не пострадали

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Интерьеры и святыни храма Василия Блаженного после возгорания не пострадали. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Государственного исторического музея.

В субботу, 1 августа, храм Василия Блаженного работает по обычному графику – с 10:00 до 21:00.

"Ничего страшного не произошло, небольшое возгорание, не переживайте", – рассказала РИА Новости одна из сотрудниц храма-музея.

По данным агентства, храм принимает посетителей, там проходят экскурсии. Обстановка внутри и возле него спокойная.

Пожар в храме Василия Блаженного произошел в Москве в ночь на 1 августа. К месту ЧП оперативно прибыли пожарные подразделения, всего было стянуто около 10 пожарных машин.

СМИ писали, что произошло возгорание личных вещей и мебели в кабинете директора на первом этаже. Спустя время пожар полностью потушили.

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