Пожар в храме Василия Блаженного ликвидирован

Фото: МАХ/Mash

Пожарные полностью потушили возгорание, образовавшееся в храме Василия Блаженного в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

Возгорание было ликвидировано на площади 10 квадратных метров. Информации о каких-либо пострадавших не поступало.

Пожар в храме Василия Блаженного произошел в Москве в ночь на 1 августа. К месту ЧП оперативно прибыли пожарные подразделения, всего было стянуто около 10 пожарных машин.

По данным СМИ, произошло возгорание личных вещей и мебели в кабинете директора на первом этаже. Очевидцы сообщали о задымлении, которое было видно над храмом, однако открытого огня не наблюдалось.